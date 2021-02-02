Глава Росрыболовства Илья Шестаков лишился статуса замминистра. Соответствующее распоряжение дало правительство РФ, сообщает ИА «Прайм».

Можно предположить, что с этого решения стартовала реформа госаппарата, которая будет реализована в этом году. Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте правительства, сокращение штата чиновников затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство.

Михаил Мишустин, глава правительства РФ, подписал распоряжение, в соответствии с которым Илья Шестаков назначен руководителем Росрыболовства. Документ размещён на официальном портале правовой информации.