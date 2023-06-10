Глава Росрыболовства Илья Шестаков: пошаговый план модернизации и развития Мурманского морского рыбного порта к середине июля будет направлен в правительство России

Об этом объявлено по итогам рабочего визита в регион главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. В рамках визита состоялась рабочая встреча руководителя Росрыболовства и губернатора Андрея Чибиса, а также совещание с руководителями рыбопромышленных компаний Мурманской области.

«Мурманский морской рыбной порт – стратегический для страны объект. Очень важно, что он перешёл в ведение Росрыболовства. До конца июня мы подготовим, и далее представим непосредственно нашим коллегам из федерального правительства план по развитию порта. Мы планируем, что будет сохранена рыбная специализация, созданы мощности под судоремонт, в том числе для промысловых судов. Для Северного бассейна, с учётом санкций недружественных стран, развитие порта очень значимо и эти масштабные задачи будут решены. Новый директор порта назначен, провёл встречу с коллективом. К сожалению, бывшие собственники много вывели из портовых активов. Сейчас мы проведём инвентаризацию, разберёмся, аккуратно и осторожно, чтобы не нарушить текущую работу. Нам предстоит всё это вернуть государству, и на базе имеющейся инфраструктуры сделать современный, мощный логистический объект. Он очень важен, и должен быть ориентирован на рыбаков. Нужно настроить эффективную работу порта, сохранить коллектив. И рыбопромышленников региона ориентируем на максимальную поддержку порта, они должны функционировать в связке», – подчеркнул Илья Шестаков.

Илья Шестаков также отметил, что ряд инвесторов уже проявил интерес к проекту.

«Это и государственные компании, и частные. Мы разработаем план, соберём пул потенциальных инвесторов и обозначим им возможное участие. В порту и сейчас лоцируется ряд эффективных компаний, они безусловно останутся и продолжат работу, но под куполом государства. Кроме того, мы вложим государственные средства в углубление и реконструкцию причала», – прокомментировал глава Росрыболовства.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что рыбопромышленная отрасль столкнулась с высоким санкционным давлением, вопросы успешно решаются компаниями при поддержке региональных и федеральных властей.

«Но ряд вопросов требует дополнительных решений. И модернизация, повышение эффективности нашего порта – один из самых главных, который давно обсуждался. Вопросы судоремонта также стоят очень остро. Размещение его на территории порта – действительно рабочий вариант, здесь уже есть инфраструктура, есть готовность наших компаний инвестировать в развитие. И сегодня состоялся конструктивный разговор. Наша задача – подготовить и представить чёткую, внятную программу развития. Этим мы сейчас активно занимаемся совместно с коллегами», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

В завершение рабочего визита глава Росрыболовства также посетил территорию Мурманского морского рыбного порта и провёл совещание с руководством предприятия, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru