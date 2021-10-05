Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий высоко оценил промышленную безопасность ключевых инвестпроектов в Мурманской области

Промышленная безопасность реализуемых в Мурманской области проектов, а также расположенных в регионе объектов, эксплуатирующих ядерные установки, обеспечивается на должном уровне. Такую оценку глава Ростехнадзора Александр Трембицкий дал в ходе рабочего совещания с губернатором Андреем Чибисом. Встреча состоялась на борту атомного ледокола «Ленин».

Ключевой темой беседы стали перспективы реализации в Заполярье крупных инвестпроектов. Андрей Чибис представил коллегам из федерального ведомства проекты комплексного развития Мурманского транспортного узла, строительства морского торгового порта Лавна и центра крупнотоннажных морских сооружений; планы по созданию контейнерного порта-хаба Северного морского пути на Западном берегу Кольского залива и терминала по обслуживанию судов и поставке рыбной продукции; проекты технического перевооружения порта Витино, а также освоения Африкандского месторождения и месторождения Фёдорова Тундра; планы по развитию в регионе зеленой энергетики, промышленного туризма и другие проекты.

«Сегодня Мурманская область – это территория активного экономического роста, и, бесспорно, промышленная безопасность для нас является одним из приоритетов, а сотрудничество с Ростехнадзором – принципиально важным. Я благодарен за чётко выстроенное взаимодействие, оперативное решение проблемных вопросов. Это отмечают и мои коллеги, и промышленные предприятия», – подчеркнул в ходе встречи Андрей Чибис.

Александр Трембицкий позитивно оценил состояние промышленной безопасности в регионе.

«Это итог совместной работы расположенных в Мурманской области промышленных предприятий и региональной власти. Но вы сами понимаете, что этот показатель не абсолютный, этим надо заниматься ежедневно, ежечасно», – подчеркнул глава Ростехнадзора, выразив уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с регионом.