Глава Североморска Владимир Евменьков с рабочей поездкой побывал в посёлке Сафоново

В этом году здесь проходит большая ремонтная кампания. Сразу пять дворов этим летом – в ремонте. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» завершено благоустройство придомовых территорий на ул. Школьная, 12 и 14, ул. Преображенского 3, 5, 6 и 8.

Подрядчик выполнял не только асфальтирование, но и установку урн, скамеек, опор освещения, занимался восстановлением ливневой канализации. Объём и вид работ определялся на местах, исходя из пожеланий жителей и технической возможности двора.

В рамках контракта решались и сопутствующие вопросы. Хочу выразить благодарность компании «СЖКХ» за то, что оперативно откликнулась и устранила возникшую проблему с входом в подвал. Также по обращениям жителей Сафоново уже смонтированы и установлены две опоры освещения на ул. Школьная, 9.

Что касается дворов, то их благоустройство в гарнизоне продолжится в следующем году. В план включён ремонт на ул. Школьная, 5, 7 и 11, ул. Преображенского, 11.

«Все проблемы посёлка одним разом решить невозможно, но мы прикладываем максимум усилий, чтобы привести их в порядок», - отметил глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.