Глава «SuperJob» рассказал, как грамотно просить прибавку к зарплате

В 4 из 10 компаний за последний год повышали зарплаты. Если вы не попали в число счастливчиков, возможно стоит поговорить с начальством? Президент «SuperJob» Алексей Захаров рассказал, как правильно просить повышения зарплаты:

- Хорошо работать и уметь выгодно «продать» свою работу – разные вещи. В разговоре с начальством о повышении зарплаты нужно использовать правильные аргументы. Точно не сработают такие фразы как «У меня ипотека», «Жена рожает второго ребёнка», «Я столько лет учился» или «Моему коллеге платят больше». С начальством нужно разговаривать на языке бизнеса и желательно, используя цифры. Например, «Я принес вклад в развитие компании: повысил продажи на 15% и последние полгода поддерживаю высокий уровень». Или «Моя нагрузка значительно выросла: я взял на себя 2 новых проекта». Ещё один работающий аргумент – повышение квалификации. Начальники понимают, что чем больше знаний и опыта у сотрудника, тем он дороже.