Глава Терского района Рамиля Хайруллина выразила уверенность в дальнейшем успешном развитии муниципального округа

6 октября на оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава Терского района Рамиля Хайруллина представила доклад о ходе реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» на территории округа.

Терский муниципальный округ, объединяющий 12 населённых пунктов с общей численностью населения около 4600 человек, за последние годы добился значительных результатов в улучшении качества жизни жителей благодаря целенаправленной реализации стратегических инициатив регионального правительства.

В рамках проекта «Арктическая школа» обновлены образовательные пространства: открыты музыкально-физкультурный зал «Север. Росточки талантов», сенсорный динамический зал «Дом совы» для детей с особенностями развития, обновлена школьная столовая в Умбе. Во всех школах заменены окна по проекту «Теплое окно», созданы «Точки роста», открыты школьные театры, медиацентры и спортивные клубы. С 2023 года введена внеурочная программа «На Севере – жить!» и единая модель профориентации. В 2024–2025 годах обновлён парк школьных автобусов — получено две новых единицы.

«Проведён капитальный ремонт зданий поликлиники и стационара Терского филиала Кандалакшской ЦРБ в Умбе, закуплено более 176 единиц медоборудования. Введён в эксплуатацию модульный ФАП в селе Кузомень. Медицинская помощь в отдалённых сёлах обеспечивается мобильными бригадами, включая рентгендиагностический комплекс. Запущены проекты «Школа сахарного диабета», «Витаминизация», а также медицинские шаттлы Умба–Кандалакша–Мурманск, которыми уже воспользовались более 3000 жителей. Укомплектованность медицинскими кадрами достигла 100%, прибывшие специалисты получили поддержку по программам «Земский фельдшер» и региональным мерам стимулирования», – сказала Рамиля Хайруллина.

С 2019 года заменено более 7 км теплосетей и почти 6 км водопроводных сетей в Умбе. Построены четыре биокотельные. В отдалённых сёлах модернизированы дизельные электростанции. Отремонтировано более 16 км дорог местного значения и 60 км региональных трасс. Благоустроены 16 дворовых и 5 общественных территорий, установлено 6 детских площадок. Из аварийного жилья переселены 68 семей. 27 жителей стали участниками программы «Свой дом в Арктике», 58 — получили землю по программе «Гектар Арктики».

Построены и отремонтированы 8 спортивных объектов, включая молодёжное пространство «СОПКИ.СПОРТ» и лыжную базу с освещённой трассой. Доля граждан, регулярно занимающихся спортом в округе, достигла 52,7%. В учреждениях культуры проведены ремонты, открыты две модульные библиотеки в отдалённых сёлах, приобретён внедорожник для музея «Петроглифы Канозера». Жители активно участвуют в фестивалях, гастрольных спектаклях и концертах областных творческих коллективов.

Туристический поток в округ за 2019–2025 годы превысил 43 тысячи человек. Поддержку от региона получили 10 субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма на сумму 22 млн рублей, создано 8 новых рабочих мест. В округе функционируют 19 средств размещения, 5 объектов питания, 3 туроператора и 2 аттестованных гида. Среди ярких проектов — кафе «UMBA», база отдыха «Гавань», кемпинг-парк «Старая Умба» и другие.

В планах на следующий год: продолжение модернизации образовательных пространств по проекту «Арктическая школа»; строительство набережной в Умбе; ремонт участка дороги Умба–Варзуга; реализация народных инициатив в рамках программы «На Севере – твой проект»; ремонт детской библиотеки в Умбе (победитель Всероссийского конкурса, субсидия — 2,95 млн руб.); увеличение числа выездов мобильных медицинских бригад узких специалистов.

Рамиля Хайруллина поблагодарила губернатора Андрея Чибиса, правительство Мурманской области и профильные министерства за системную поддержку и выразила уверенность в дальнейшем успешном развитии Терского муниципального округа в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554740/#&gid=1&pid=1

-

