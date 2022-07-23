Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева 22 июля провела рабочую встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с заместителем хокима Хорезмской области Республики Узбекистан по инвестициям и инновациям Шерзодом Исмаловым. В состав делегации вошли представители органов власти Хорезмской области Узбекистана, а также генеральный консул Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Алишер Бабаев.

В своём вступительном слове Елена Дягилева подчеркнула, что у нашего региона с Республикой Узбекистан большие перспективы сотрудничества.

«Особенно приятно принимать делегацию Хорезмской области, с которой мы планируем заключить в ближайшее время Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Также в планах регионального правительства – посетить город Ургенч с бизнес-миссией в ноябре этого года», – отметила Елена Дягилева, приветствуя гостей из Узбекистана.

Вице-губернатор также напомнила, что по результатам встречи Губернатора Мурманской области с советником премьер-министра Республики Узбекистан в апреле 2022 года была достигнута договоренность активно развивать сотрудничество с перспективным регионом Республики Узбекистан – Хорезмской областью.

Заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Андрей Варич рассказал об инвестиционной и туристической привлекательности региона, подробно остановившись на высоком потенциале развития транспортной инфраструктуры, энергетическом потенциале, который позволяет создавать энергоёмкие производства, а также затронул темы обширной материально-сырьевой базы и создания туристско-рекреационных кластеров в Кольском Заполярье.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, глава узбекской делегации Шерзод Бекберганович отметил инвестиционную привлекательность нашего региона, выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в промышленной и агропромышленной сферах, взаимной торговли, а также в области трудовой миграции, туризма и образования, IT-технологий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/