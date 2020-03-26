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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.20 10:00

Глава Всемирной организации здравоохранения подправил план Президента РФ в борьбе с коронавирусом

«Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось», - призвал вчера в своём обращении Владимир Путин, Президент РФ, следовать рекомендациям врачей и местных властей в связи с коронавирусом, объявив неделю с 30 марта по 5 апреля  нерабочей с сохранением зарплаты. Госорганы и предприятия жизнеобеспечения продолжат деятельность.

А в это время глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус признал, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Такие меры позволят выиграть время с распространением коронавируса, однако для спасения жизней этого недостаточно. Так можно лишь создать «окно возможностей», полагает глава ВОЗ.

По его словам, есть шесть способов добиться прорыва в борьбе с распространением вируса. В первую очередь необходимо улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал, который будет готов работать с зараженными. Кроме того, важно выявить всех инфицированных и увеличить число тестов на коронавирус.

Глава ВОЗ также указал, что необходимо готовить дополнительные больницы для приёма пациентов, следить за всеми контактами инфицированных и бросить все силы именно на борьбу с коронавирусом.

Гебреисус уверен, что такие меры не только остановят распространение вируса, но и не допустят возобновление эпидемии после снятия всех ограничений. «Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом», - отметил он.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала два основных симптома коронавируса. Речь идёт о высокой температуре и сухом кашле на фоне сильно осложненного дыхания.

Согласно текущим данным университета Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 466 тысяч человек. Более 21 тысячи умерли, а свыше 113 тысяч вылечились.

 

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