Глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов поздравил коллектив филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» с юбилеем

8 сентября филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть» отметил свой пятилетний юбилей. Рабочий день для сотрудников предприятия начался со слов благодарности.

Поздравить теплоэнергетиков пришли глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов и председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. Глава муниципалитета поблагодарил коллектив филиала за добросовестный труд и вручил награды лучшим сотрудникам предприятия.

- Нет ничего важнее, чем давать людям тепло в нашем северном регионе. Профессионализм, опыт, ответственность всего коллектива филиал АО «МЭС»«Североморская теплосеть» - это залог стабильной работы и гарантия уюта и комфорта в наших домах. Спасибо за ваш труд! Желаю дальнейшего процветания, слаженной работы и успешного разрешения всех трудностей! – пожелал Олег Прасов.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12786-filial-aomes-severomorskaya-teploset-otmechaet-yubiley/