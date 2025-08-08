Мурманский областной медицинский центр приглашает жителей пройти диспансеризациюВ Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»
Глава ЗАТО г. Североморск проверил ход ремонта подземного перехода – важного для горожан объекта

В настоящее время работы на улице Северная Застава идут полным ходом – их финальная часть. Позади исследования, прокладка инженерных сетей, демонтаж старых конструкций. Сейчас – восстановление презентабельного облика перехода – важного, значимого и долгожданного объекта для жителей флотской столицы.

- Я бы ещё к тому, что этот объект важный, значимый и долгожданный, добавил, что хоть мы и предполагали это, но действительность превзошла ожидание, он очень тяжёлый. Во-первых, это достаточно объёмный объект. А во-вторых, очень много лет, к великому сожалению, им не занимались, и он пришёл в негодность и очень сильно обветшал. Поэтому ремонта требует всё: стены, пол, потолок, проводка, свет, двери, входные группы. Пока все работы ведутся в графике, - рассказал глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

В ближайшее время подрядчик вплотную займётся вопросами комфорта и безопасности. На всём протяжение подземного перехода будут установлены в шахматном порядке 96 светильников. 15 видеокамер позволят наблюдать за обстановкой внутри. И, если кому-то придёт в голову опять использовать тоннель не по назначению, вандалов можно будет вычислить и привлечь к ответственности.

С открытием этого сооружения после ремонта, напомним, задача стоит, чтобы уже в первые дни учебного года дети смогли пересекать оживлённый перекрёсток безопасно, наземные пешеходные переходы не закроют.

- Конечно, мы отдаём себе отчёт в том, что если закрыть наземный переход, то переход с Советской, например, на Заставу, будет однозначно затруднён для мамочек с колясками, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому сейчас в базе у нас решение следующее: мы переход через улицу Советская с одной стороны на другую сохраним, но сделаем его с регулируемым светофорным объектом, - отметил глава муниципалитета.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18452-remont-podzemnogo-perehoda-prodolchaetsya/#news-gal-3

