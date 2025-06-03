Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков передал первым новосёлам ключи от квартир, отремонтированных в рамках программы реновации

В Североморске продолжается ремонт квартир в рамках программы реновации ЗАТО, инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержанной Президентом РФ Владимиром Путиным.

В этом году в муниципалитете в планах на ремонт 34 квартиры. На сегодняшний день завершён первый этап. К распределению готовы 14 квартир: 9 – в Североморске и 5 – в Североморске-3. В них была произведена замена межкомнатных и входных дверей, полов, стены оштукатурены, оклеены, приведены в порядок потолки, установлено новое сантехническое оборудование.

В первую очередь отремонтированные квартиры предоставляется семьям участников СВО, военнослужащим, педагогам и медицинским работникам. Среди тех, кто получил ордер на квартиру - Светлана Турбина.

Светлана Викторовна работает в одной из воинских частей Североморска, а проживает вместе двумя детьми в служебной квартире в Североморске-3. Ранее это жильё было предоставлено её супругу-военнослужащему, который, к сожалению, погиб во время специальной операции.

- Отремонтированная квартира будущим жильцам понравилась: получились уютно и комфортно. Искренне поздравляю с предстоящим новосельем и желаю, чтобы на новом месте все сложилось наилучшим образом! – отметил глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18112-glava-zato-severomorsk-vladimir-evmenkov-peredal-pervym-novoselam-klyuchi-ot-kvartir-otremontirovannyh-v-ramkah-programmy-renovacii/#news-gal-2