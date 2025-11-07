Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков провёл традиционный «коммунальный час»

Вчера на повестке стояли вопросы содержания придомовых территорий, состояния контейнерных площадок и ремонта подъездов.

Как прозвучало вовремя совещания, специалисты энергонадзора АО «МЭС» и управляющей компании провели детальный осмотр внутридомовых систем в Сафоново-1 и приступили к установке шайб для сбалансированного распределения тепла. Ситуация с отопление стабилизирована.

Управляющие организации значительно больше внимания стали уделять уборке у подъездов. Но нельзя забывать и про территории со стороны главных фасадов. Там тоже скапливается мусор.

Глава муниципалитета поблагодарил управляющие компании, которые своевременно прибираются на контейнерных площадках (КП). В случае несвоевременной уборки группа муниципального контроля составляет протоколы. Комитет по развитию городского хозяйства работает над поправками в Правила благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск, в которых будут обозначены чёткие требования к содержанию КП, единые для всех.

В этом году в Североморске и Сафоново обновили 10 мусоросборных контейнерных площадок. Они стали практичнее и эстетичнее. Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения освещения внутри самих площадок.

Управляющие компании нарастили темпы проведения ремонтов в подъездах. Владимир Евменьков поблагодарил тех, кто уже выполнил намеченный на этот год объём и напомнил остальным о взятых до конца года обязательствах.

