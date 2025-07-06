Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков провёл встречу с жителями п.г.т Сафоново

Диалог получился эмоциональным, но конструктивным.

«Не обошлось без дискуссий. И это хорошо. Активные, неравнодушные жители – опора муниципалитета, - отметил Владимир Васильевич. - Все пожелания услышаны. Очень рассчитываю на взаимное понимание».

Жителей волновали вопросы качества коммунальных ресурсов, благоустройства посёлка и работы управляющей компании.

В Сафоново-1 завершился один из этапов замены теплосети по программе реновации ЗАТО. К сожалению, на целый месяц для этого пришлось отключать горячую воду. Глава ЗАТО поблагодарил жителей за терпение. В итоге качество горячего водоснабжения обоих микрорайонов посёлков должно улучшиться.

Разбираться с качеством воды, горячей и холодной, будут адресно. Для этого может понадобиться комиссионное обследование. Оставлять заявки необходимо напрямую поставщикам ресурсов: «Североморскводоканал» - по телефону 8 (81537) 4-86-12, «Североморские теплосети» - по номеру 5-15-45.

Вопрос с ливневой канализацией на ул. Преображенского, которая не справляется со своей функцией, решат за лето. Ситуацию с подтоплением двора на ул. Школьной, 9 в весенний период держат на контроле. Бездействие управляющей компании будет иметь последствия.

Спортивную площадку на ул. Преображенского обязательно обследуют на предмет необходимости текущего ремонта.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18281-vladimir-evmenkov-provel-vstrechu-s-zhitelyami-pgt-safonovo/#news-gal-4