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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.26 12:00

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков проверил в двух учреждениях культуры ход ремонта

Он ведётся благодаря нацпроекту «Семья» и народной программе «На Севере – жить!».

Библиотеки флотской столицы становятся ещё современнее, превращаясь в просветительские центры, где не только прививают культуру чтения, но и организуют интересный, полезный досуг. Например, флагманская Центральная городская библиотека им. Леонида Крейна станет третьей в городе, где прошла модернизация по модельному стандарту. Концепция – в духе флотской столицы: «Акватория чтения», «Цифровой причал», «Штурманская служба навигации», «Порт-музей «Писатели флотской столицы».

В настоящее время в библиотеке выполнен ремонт, заказана мебель, обновляется входная группа. Неизменным останется дух библиотеки как места, где живёт история.

А на базе городской библиотеки-филиала №2 им. Владимира Панюшкина откроется культурно-просветительский центр «Семейный Наукоград». Новое для города военных моряков пространство станет своеобразным продолжением «СОПОК.СЕМЬЯ», работающих в стенах этой библиотеки. Здесь юные североморцы приобщатся к науке: малыши и младшие школьники будут осваивать основы робототехники и 3D-конструирование, ребята постарше – работать за ПК и микроскопом, изучать анатомию человека, географию и природу Кольского Севера с помощью интерактивных устройств. Мебель собрана, остались детали.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19940-na-severe--chitat-i-izuchat-nauki/#news-gal-3

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