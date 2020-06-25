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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.20 16:50

Глава ЗАТО г.Североморск не раскрыл все секреты благоустройства новой детской площадки

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков посвятил сегодняшний день решению вопросов благоустройства детской площадки, которая в скором времени появится между Нижним и Верхним Сизова.

- Территория востребована у жителей всего микрорайона ул.Адмирала Сизова. При этом она находится в достаточно запущенном состоянии - и её благоустройством необходимо заниматься, - отмечает руководитель муниципалитета.

Работы на участке запланированы масштабные. Сейчас здесь занимаются выравниванием и планированием территории. Уже закуплено и получено оборудование — малые архитектурные элементы. Рабочие предварительно расставляют их и готовят основание для установки. Работы выполняются в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», подрядчик - ООО «Евросангрупп».

- Организация не первый год работает в муниципалитете и находится на хорошем счету. Один из основных проектов, которые она успешно осуществила, — спортивная площадка в п.Сафоново. Объект тяжело давался по ряду причин, но подрядчик хорошо справился, - рассказывает Владимир Евменьков. - Не сомневаюсь, что и в этом году у него все получится.

Предполагается, что территория будет состоять из трёх зон: для детей младшего и среднего возраста, а также площадки для воркаута. В качестве основания будет использовано прорезиненное покрытие, частичное асфальтирование, грунт и подсеивание травы. Дизайн объекта разрабатывался в соавторстве с автономной некоммерческой организацией «Центр городского развития Мурманской области». Как отмечает Владимир Васильевич, к его наполнению подошли очень нестандартно:

- Все секреты открывать не буду, но такие малые архитектурные формы в Североморске ещё не использовались.

Территория между Нижним и Верхним Сизова довольно большая. Только в этом году на модернизацию основной ее части выделено 14 млн рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. Однако на этом работы по благоустройству не завершатся. Жители микрорайона уже попросили сделать на оставшейся части территории площадку для выгула собак.

- На мой взгляд, идея здравая. Тем более, что фактически территория для этого и используется, - говорит глава ЗАТО. - В этом году мы не успеем её оформить, сможем только подготовить основание. Сейчас, пока к территории есть доступ тяжелой техники, мы этим и займемся. А в следующем году установим ограждения, подсеем траву и поставим элементы для занятий с домашними питомцами.

Соседство детской площадки и территории для занятий с собаками довольно спорное. Этот вопрос обсуждался отдельно, непосредственно на месте.

- Я уже 15 лет являюсь депутатом по данному избирательному округу. Жители всегда хотели, чтобы на этой территории была площадка для занятий с собаками. Совсем недавно мы провели еще один опрос - и больше половины высказываются за это, - рассказывает председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев. - Наша задача - разграничить детскую площадку и территорию для выгула животных: разделить их ограждениями. Между ними получится большая площадка. Я думаю, мы её благоустроим, поставим лавочки - и она станет хорошим местом отдыха для североморцев.

Кроме того, планируется отремонтировать трап от домов на Верхнем Сизова к благоустраиваемым территориям. К решению этого вопроса также подойдут основательно: осмотрят объект и закажут для него проект.

- Благоустройство площадки — проект не одного года, - подытожил Владимир Васильевич. - Постараемся уложиться в 2020-2021 годы.

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