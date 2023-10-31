Глава ЗАТО Видяево Сергей Богза во время отчёта поблагодарил правительство и губернатора Мурманской области за оказанную поддержку во всех направлениях социально-экономического развития посёлка

На оперативном совещании 30 октября в правительстве Мурманской области глава ЗАТО Видяево Сергей Богза доложил губернатору Андрею Чибису о реализации в посёлке стратегического плана «На Севере – жить».

В 2021 году при актуализации плана «На Севере – жить» от жителей ЗАТО Видяево поступило более 3,5 тысячи предложений по вопросам благоустройства, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, спорта и образования.

В соответствии с планом «На Севере – жить» с 2021 в посёлке были благоустроены три дворовые территории порядка 10 жилых домов, во дворах построено две дополнительные крытые мусорные площадки. Также благоустроены две детские площадки, установлена скейт-площадка, которая пользуется повышенным спросом у ребят. За два года отремонтировано 32 подъезда в многоквартирных домах. Сейчас жители посёлка выдвинули инициативу по ремонту 40 подъездов многоквартирных домов в 2024 году в рамках программы «На Севере – твой проект». По инициативе учащихся начальной школы была построена велопарковка возле школы.

По программе реновации ЗАТО в 20 жилых домах выборочно заменено инженерное оборудование, отремонтированы кровли, утеплены торцы домов, в одном из домов полностью произведена замена окон. В 2023 году в программу реновации ЗАТО попали 100 временно незаселённых квартир. В квартирах проводится капитальный ремонт – замена окон, дверей, инженерных коммуникаций. Все квартиры в высокой степени готовности.

За два года в посёлок прибыло три медицинских работника, которые были обеспечены региональными выплатами и квартирами. Амбулатория оснащается новым медоборудованием. Успешно функционирует медицинский шаттл сообщением Видяево – Кола. В 2023 году организовано 40 выездов. Услугами шаттла воспользовался 271 житель Видяево.

В рамках выездной помощи «Поезд здоровья», осуществлено 16 выездов и 200 пациентов получили консультации узких специалистов.

В 2023 году музыкальная школа Видяево стала победителем и вошла в полуфинал общероссийского конкурса в номинации «Лучшая детская сельская школа искусств».

В свободном доступе для видяевцев работают четыре уличные спортивные площадки с тренажёрами, футбольное поле, хоккейный корт.

Центр тестирования «ГТО» на базе Центра «Олимп» – в тройке лидеров среди 16 муниципалитетов, реализующих этот комплекс. В 2023 году за счёт Министерства спорта Мурманской области установлена спортивная площадка ГТО.

В 2023 году видяевский проект «Бодрый выходной», который реализуется с ноября 2022 года, был представлен на платформе Добро.ру для участия в международной премии #МЫВМЕСТЕ. На региональном уровне проект занял 1-е место, а на всероссийском стал полуфиналистом.

По проекту «Арктическая школа» были отремонтированы четыре пространства в детских садах и школах. В рамках федерального проекта «Тёплое окно» в 2023 году в двух корпусах школы на 100% заменены окна. В связи с введением в системе образования уроков начальной военной подготовки, в 2023 году был отремонтирован школьный тир.

В Видяево создано молодёжное пространство «СОПКИ», местное отделение «Движение Первых», работает объединение «Юный полярник», главными задачами которого являются ранняя профессиональная ориентация юных северян и формирование интереса к изучению Арктики.

За 9 месяцев 2023 года 17 многодетных семей улучшили свои жилищные условия.

Для жителей действуют 60 мер социальной поддержки, «Зарплату мамы» в Видяево получают 27 человек.

По проекту «Работа рядом» в 2023 году трудоустроено 179 подростков.

В 2022 году для нужд ЗАТО была приобретена коммунальная техника – самосвал МАЗ, машина коммунально-строительная многоцелевая «Митракс МП635» и фронтальный погрузчик МДСУ.

С 2021 года отремонтировано 7 участков автодорог посёлка. Благодаря субсидии правительства Мурманской области дополнительно проведён ямочный ремонт в четырёх дворах посёлка и отремонтирован автопроезд между жилыми домами.

«Хочу ещё раз поблагодарить правительство и губернатора Мурманской области за оказанную поддержку во всех направлениях социально-экономического развития нашего посёлка. У нас у всех впереди много организационных задач, от которых зависит успех преобразований, происходящих в муниципальных образованиях. Одобрение работы муниципалитета жителями – это и есть тот результат, которого мы добиваемся, исполняя стратегический план «На Севере – жить», – сказал в заключение глава ЗАТО Видяево Сергей Богза.

Фото: https://gov-murman.ru