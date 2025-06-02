Глава ЗАТО Владимир Евменьков передал Специальному управлению ФПС № 48 МЧС России современные групповые и индивидуальные фонари

Они были закуплены и переданы по просьбе руководства Спецуправления. Фонари изготовлены из высококачественных материалов с учётом современных нормативов и стандартов, поэтому прекрасно справляются со своими функциями и отличаются длительным сроком службы.

«Работа сотрудников МЧС всегда опасна и непредсказуема. И очень важно, чтобы наши пожарно-спасательные части были обеспечены на самом высоком уровне», - отметил глава муниципалитета.

Также во время рабочей встречи с начальником СУ ФПС №48 МЧС России Алексеем Кузнецовым глава ЗАТО г. Североморск обсудил ряд вопросов, связанных с прохождением противопожарного сезона. Есть нюансы, которые требуют доработки. В ближайшее время эти вопросы рассмотрят на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18111-specialnye-fonari-dlya-pozharnyh-spasateley/#news-gal-1