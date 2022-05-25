Главе Мурманской области Андрею Чибису присвоили звание «Губернатор литературной России»
Союз писателей России присудил главе Мурманской области Андрею Чибису звание «Губернатор литературной России».
Как пояснил председатель мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов, почётное звание присуждается руководителям субъектов РФ, в которых проводятся самые крупные литературные проекты.
Так, в 2021 году в Мурманской области губернатором учреждена единственная всероссийская арктическая литературная премия имени полярника и писателя Виталия Маслова. В этом году ее победитель получил возможность отправиться в путешествие на Северный полюс – подобного главного приза не было ни у одного литературного проекта.
Кроме того, при поддержке Правительства Мурманской области Мурманское отделение Союза писателей России проводит один из крупнейших в стране литературных фестивалей – «Капитан Грэй», а также реализует многие другие проекты.
«Благодарю Союз писателей России! Приятно, что профессиональное сообщество высоко оценило наши проекты и ту работу, которую мы проводим для поиска и поддержки талантливых писателей. Слово - это великая сила, это основа человеческого общения. Считаю, что важно умело использовать его для создания достойных произведений, которые воспитывают душу читателей. Совместными усилиями мы продолжим развивать арктическое творчество!» – прокомментировал решение Союз писателей России губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, звание «Губернатор литературной России» учреждено Союзом писателей России в 2018 году. За это время почётного звания удостаивались главы семи регионов: Иркутской, Рязанской, Орловской, Белгородской, Мурманской областей, а также Республики Карелия и Ханты-Мансийского автономного округа.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/