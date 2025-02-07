Главгосэкспертиза России дала добро на строительство испытательного комплекса по производству водорода на Кольской АЭС

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство объекта.

Его производительность составит 200 нормальных кубических метров в час. Комплекс возведут в Полярных Зорях – городе-спутнике Кольской АЭС в Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы РФ, под застройку отведено более тысячи квадратных метров. Здесь разместят необходимые здания и сооружения, объединенные инженерными системами. Новый объект Кольской АЭС предназначен для размещения производства водорода методом электролиза воды и его хранения для дальнейшей транспортировки.

Застройщик – АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ», генеральный проектировщик – ООО «Научно-исследовательский центр «Альфа Эксперт Диагностика».

Фото предоставлено пресс-службой Кольской АЭС.