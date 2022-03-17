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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.22 13:00

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию объектов порта. Работы ведутся со строгим соблюдением «режима тишины»

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительно заключение проекта реконструкция объектов инфраструктуры грузового района №1 АО «Мурманский морской торговый порт». Как отмечено в документах, его цель состоит в повышении эффективности производственных процессов, их оптимизации, внедрении современных природоохранных технологий. В частности, в результате их применения планируется снизить выбросы вредных веществ в атмосферу до 30%, в том числе, за счет перевода техники на электропривод. А строительство современных очистных сооружений позволит снизить концентрацию взвешенных частиц в ливневых стоках.

«Это один из масштабных инвестиционных проектов, которые реализуется на площадке Мурманского морского торгового порта. Он касается инфраструктуры, возраст которой на отдельных участках превышает 50 лет. Тем самым мы придаём новую жизнь старым причалам, создаём условия для дальнейшего развития производственной инфраструктуры Мурманска», - сказал директор по развитию АО «ММТП» Алексей Побединцев.

В настоящий момент в рамках проекта продолжается реконструкция причала №2 грузового района №1 АО «ММТП». Задача – «восстановление эксплуатационных возможностей и формирование новых».

В рамках реконструкции планируется увеличение длины причала до 219,37 метра, строительство двух швартовых палов с увеличением длины причального фронта с 219,37 метра на 284,37 метра, замена отбойных устройств. После реализации проекта будут достигнуты параметры, предоставляющие возможность швартовки и грузообработки судов шириной до 32,24 метра и длиной до 229 метров, в том числе типа «Панамакс».

«Все строительные работы проводятся в строгом соответствии с действующими правилами и регламентами. Особое внимание уделяем соблюдению режима тишина в обозначенные законом периоды. Стройка идет только в отведенное для этого время суток», - сказал представитель подрядной организации АО «Теплохиммонтаж», ведущий работы на объекте, директор по строительству объектов промышленного назначения Алексей Виниченко.

Напомним, в соответствии с законом Мурманской области от 03 июля 2015 года №1888-01-ЗМО «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области», строительные работы разрешены в период: в будние дни с 8.00 до 22.00, в выходные дни с 10.00 до 20.00.

 

 

 

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3941

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