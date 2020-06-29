Главком ВМФ дал старт всероссийскому этапу конкурса «Кубок моря-2020»

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова 29 июня стартует всероссийский этап конкурса «Кубок моря». Конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей. Он проводится в рамках « Армейских международных игр» начиная с 2015 года.

С учётом санитарно-эпидемиологических требований Всероссийский этап конкурса в этом году проводится в дистанционном режиме. Экипажи боевых кораблей Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии дистанционно получат задания, по результатам которых участники будут оценены, как по теоретические знания, так и практическая подготовленность. Моряки будут демонстрировать свои навыки управления корабельными тактическими группами, надводными кораблями и подводными лодками, соревноваться в применении штатного корабельного вооружения, а так же в борьбе за живучесть.

«Как говорит опыт проведения ежегодного конкурса «Кубок моря», - эти состязания оказывают положительное влияние на повышение уровня профессиональной подготовки личного состава. Конкурс давно и прочно вошел в систему совершенствования боевой подготовки сил ВМФ. Внедрение состязательности среди экипажей кораблей, стремление показать высокие результаты стимулирует команды корпуса добиваться совершенства в показателях своего мастерства и профессионализма. Это особенно важно сейчас, когда Военно-морской флот активно оснащается самыми современными боевыми кораблями и новыми системами вооружений, что требует постоянной работы над дальнейшим улучшением уровня качественных параметров подготовки военных моряков», - отметил Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов.

Организовывать и координировать выполнение заданий «Кубка моря» будет управление Боевой подготовки ВМФ России и Военный Учебно-Научный Центра ВМФ.