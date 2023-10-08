Главком ВМФ поздравил командиров кораблей с профессиональным праздником

Сегодня в Военно-морском флоте России отмечается День командира надводного, подводного и воздушного корабля.

С профессиональным праздником командиров кораблей поздравил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Он отметил важность и высокую ответственность командиров, стоящих во главе экипажей надводных кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации, а также судов обеспечения. Главком ВМФ пожелал подчиненным всегда с честью выполнять поставленные задачи, беречь свой личный состав и быть для него примером.

В настоящее время более 80 экипажей боевых кораблей и судов обеспечения выполняют задачи в море. 25 из них находятся в дальних походах и на боевой службе в различных районах Мирового океана.

Напомним, этот профессиональный праздник был учреждён в 2007 году приказом главнокомандующего ВМФ РФ в честь отличия в Наваринском сражении линейного корабля «Азов» под командованием капитана 1 ранга (будущего адмирала) Михаила Лазарева.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12481380@egNews