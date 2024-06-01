Главком ВМФ поздравил североморцев с 291-й годовщиной Северного флота

1 июня исполняется 291 год со дня основания Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота — самого мощного оперативно-стратегического объединения ВМФ России.

С годовым праздником военнослужащих и ветеранов-североморцев поздравил главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев, который посвятил службе на Северном флоте более 30 лет. Он отметил, что во все времена воины-североморцы выполняли свой долг по защите национальных интересов России, всегда служили образцом воинской доблести, особо упомянув действия Северного флота в годы Великой Отечественной войны.

«В послевоенный период Северный флот стал атомным, ракетоносным, океанским. Не было района в Мировом океане, где бы ни несли службу североморцы. В тяжелейших условиях блокового противостояния моряки Северного флота успешно решали стратегические задачи», — сказано в поздравлении главнокомандующего ВМФ. Также там отмечено, что сегодня Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам России в Арктике и решает поставленные задачи по укреплению обороноспособности нашей страны в Арктическом регионе в условиях резкого обострения военно-политической обстановки в Европе, усиления напряженности и роста угроз.

Поздравляя североморцев с праздником, адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что «личный состав Северный флота с достоинством и честью выполняет свой патриотический и воинский долг, проявляет беспримерную храбрость, мужество и высокое воинское мастерство в боях с неонацистами в входе специальной военной операции. Во имя России моряки-североморцы отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно как наши великие предки».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, главком ВМФ выразил благодарность личному составу Северного флота за безупречное выполнение поставленных задач, за надежность, усердие, стойкость и безупречную преданность России, а также пожелал новых боевых успехов, совершенствования профессионального мастерства и морской выучки.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12514998@egNews