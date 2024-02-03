Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в ходе своей рабочей поездки в Северодвинск провёл совещание на ПО «Севмаш»

На мероприятии была заслушана информацию генерального директора «Севмаша» Михаила Будниченко о выполнении плана гособоронзаказа в сфере атомного подводного кораблестроения. В совещании принимало участие руководство предприятия «Звёздочка», представители контрагентских организаций оборонно-промышленного комплекса, руководители профильных органов управления Главного командования ВМФ.

Как сообщает vk.com/aosevmash, на совещании главкому ВМФ было доложено о деятельности руководства «Севмаша» по развитию и модернизации производственных мощностей завода. Адмирал Николай Евменов отметил, что «тесное взаимодействие между заказчиком и исполнителями гособоронзаказа позволяет постоянно сверять часы в сегменте подводного атомного кораблестроения и в вопросах судоремонта кораблей».

Адмирал Николай Евменов также проверил работу командования Беломорской военно-морской базы по вопросам обеспечения испытаний подводных лодок и подготовки их экипажей.

Фото: https://vk.com/aosevmash?z=photo-1017445_457257389%2Falbum-1017445_00%2Frev