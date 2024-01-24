Главком ВМФ России проверил ход строительства кораблей на предприятии «Адмиралтейские верфи»

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов вчера проверил ход кораблестроения в интересах ВМФ на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Адмирал Николай Евменов заслушал доклады руководства завода о серийном строительстве неатомных подводных лодок и надводных кораблей ледового класса в соответствии с планами дальнейшего оснащения Военно-морского флота. В рамках посещения Адмиралтейских верфей главком также осмотрел строящийся патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550, который предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства Российской Федерации в Арктической морской зоне.

В сопровождении начальников профильных органов управления Главного командования ВМФ и руководства завода адмирал Николай Евменов осмотрел внутренние помещения корабля, а также его бортовое оборудование в отсеках корпуса, надстройках и на верхней палубе.

Во время обхода корабля главком детально заслушал ответственных лиц завода по всему кругу вопросов, связанных с технологиями, которые были применены при его проектировании и строительстве. После этого адмирал Евменов провёл рабочее совещание, где обсуждались вопросы строительства кораблей и подводных лодок на предприятии в соответствии с гособоронзаказом.

«Адмиралтейские верфи планируют до конца 2024 года передать патрульный корабль «Иван Папанин» в состав ВМФ России, – сообщил главком. – В настоящее время корабль проходит швартовные испытания. Заводские ходовые испытания корабля намечены на апрель. В настоящее время в Объединенном учебном центре ВМФ идёт подготовка экипажа, который заселится на корабль в марте месяце текущего года».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» будет эффективно выполнять задачи в составе группировок и отрядов кораблей ВМФ в Арктической зоне по обеспечению безопасности в регионах Арктики. Корабль имеет неограниченную мореходность и большую дальность плавания, а также оснащён современными техникой и вооружением для выполнения задач по своему предназначению.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12497316@egNews