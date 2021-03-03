Главком ВМФ России совершил рабочую поездку на Северный флот

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов совершил плановую однодневную рабочую поездку на Северный флот. В рамках рабочей поездки Главком ВМФ проверил ход строительства атомных подводных лодок на предприятии «СЕВМАШ» в Северодвинске.

Как сообщает группа информационного обеспечения Военно-морского флота, в главное базе Северного флота г. Североморске главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов заслушал доклады командования Северного флота о ходе организации мероприятий боевой подготовки сил флота в зимнем периоде обучения, а также проверил вопросы организации сервисного обслуживания боевых кораблей и судоремонта.

«Северный флот продолжает выполнять ответственные задачи в морской и океанской зонах. Особая роль отведена Северному флоту в Арктике. Именно поэтому вопросы развития надводной, подводной, авиационной и береговой составляющих Северного флота, участия североморцев в важнейших общефлотских и межвидовых мероприятиях находятся в зоне постоянного внимания главного командования ВМФ. Оснащение Северного флота современными образцами вооружений и техники будет, совершенствование качественных параметров боевой подготовки будет продолжено с целью гарантированного исключения любых угроз с морских и океанских направлений», - отметил главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам своей рабочей поездки на Северный флот.