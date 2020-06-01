Главком ВМФ России в День Северного флота утвердил приёмный акт по ракетному подводному ракетному крейсеру стратегического назначения «Князь Владимир»

Сегодня, в День Северного флота, в Санкт-Петербурге главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт по новейшему ракетному подводному крейсеру стратегического назначения «Князь Владимир». Свою подпись главком поставил в здании Главного Адмиралтейства.

«Сегодня, в День Северного флота, мною утвержден приемный акт об успешном завершении испытаний и готовности Объединенной судостроительной корпорации, предприятия «Севмаш» передать ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» в состав ВМФ. В ближайшее время будет обозначена дата проведения торжественной церемонии приема подводной лодки в состав ВМФ. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир» будет выполнять задачи в составе подводных сил Северного флота», – сообщил адмирал Николай Евменов сразу после утверждения документа.

«Уверен, что это лучший подарок для моряков-североморцев в День Северного флота. Это результат огромного внимания Министерства обороны РФ, Главного командования ВМФ, корабелов к оснащению Северного флота новыми кораблями и подводными лодками», – заявил главком ВМФ России.

Накануне утверждения приемного акта в адрес командования Северного флота, моряков-североморцев была направлена поздравительная телеграмма адмирала Николая Евменова, в которой сказано:

«Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

От имени Военного совета Военно-Морского Флота поздравляю Вас, ветеранов, весь личный состав с Днем Северного флота! Свою героическую летопись Краснознаменный, ордена Ушакова Северный флот ведет с 1733 г ., когда был создан Архангельский военный порт с учрежденной при нем эскадрой кораблей под командованием вице-адмирала Петра Бредаля. С той поры постоянно росла и крепла мощь Северного флота.

Во все времена моряки-североморцы выполняли свой долг по защите национальных интересов России, всегда служили примером воинской доблести. Будучи исследователями и первооткрывателями, являлись устроителями земель Российского Заполярья.

Особую славу Северный флот добыл в жесточайших сражениях Великой Отечественной войны. Силами флота были уничтожены свыше 200 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 400 транспортов общим тоннажем свыше 1 миллиона тонн, около 1300 самолетов врага. Навсегда в наших сердцах остаются имена дважды Героев Советского Союза: флотского разведчика Виктора Леонова, летчика-истребителя Бориса Сафонова, катерника Александра Шабалина, Героев Советского Союза офицеров-подводников: Магомета Гаджиева, Федора Видяева, Ивана Колышкина, десятков матросов, старшин, сержантов, офицеров и адмиралов, удостоенных этого высокого звания, сотен и тысяч североморцев, самоотверженно сражавшихся с врагом.

В послевоенный период Северный флот стал атомным, ракетоносным, океанским. Не было района в Мировом океане, где бы ни несли службу североморцы. В тяжелейших условиях блокового противостояния моряки Северного флота успешно решали все поставленные задачи.

Сегодня вы – нынешнее поколение моряков-североморцев, являетесь достойными продолжателями славных традиций своих героических предшественников, с достоинством и честью выполняете свой патриотический и воинский долг, мужественно несете нелегкую службу по обеспечению безопасности Российской Федерации, защите ее национальных интересов на просторах Мирового океана, выполняете задачи по восстановлению мира на территории Сирийской Арабской Республики.

Северный флот сегодня является активно развивающимся флотов в составе Военно-Морского Флота. Будет продолжен курс на оснащение всех составляющих Северного флота новейшими образцами техники и вооружения. Перспектива развития Северного флота имеет четкие ориентиры и конкретные направления. Будет продолжено оснащение подводных сил Северного флота атомными подводными лодками проектов «Борей-А» и «Ясень-М». Это программное направление, обоснованное исключить любые угрозы с морских и океанских направлений», – сказал главком, поздравляя североморцев с Днем Северного флота.

«В частности, для Северного флота будет продолжено строительство серии фрегатов проекта 22350, а затем и их модификации. Фрегат «Адмирал Касатонов» пополнит надводную составляющую Северного флота в этом году», – отметил адмирал Николай Евменов.

«В перспективе Северный флот будет получать в свой состав и новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700, которые уже показали эффективность, превосходящую характеристики, заложенные при проектировании этих кораблей», - отметил главком ВМФ.

«Сегодня Северный флот способен эффективно выполнять задачи на большом удалении от пунктов базирования. Примеров этому много. Это и военно-морское присутствие кораблей Северного флота в различных районах океанской зоны. Это и состоявшийся первый в новейшей истории кругосветный поход отряда боевых кораблей во главе фрегатом «Адмирал Горшков». Это арктические походы Северного флота, экспедиции гидрографов, регулярное межвидовое и межфлотское взаимодействие, в котором североморцы показывают себя настоящими профессионалами», – сказал главком ВМФ.

Он пожелал морякам-североморцам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов в укреплении боевой готовности и воинской дисциплины, овладении профессиональным мастерством и морской выучкой, сообщает группа информационного обеспечения Военно-морского флота.