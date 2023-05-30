Главком ВМФ в вопросах оперативной подготовки с лучшей стороны отметил Северный и Тихоокеанский флоты

В Адмиралтействе под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова состоялось заседание Военного совета ВМФ. В нём приняли участие заместители главнокомандующего, командный состав ВМФ, руководящий состав всех флотов и Каспийской флотилии, представители руководства военной прокуратуры, контрразведки и объединённой судостроительной корпорации.

Были рассмотрены вопросы оперативной и боевой подготовки, деятельности береговых войск, выполнение гособоронзаказа в интересах ВМФ, проведение отопительного периода, ремонта и содержания объектов казарменного фонда, инженерных сетей. Также, было уделено внимание состоянию воинской дисциплины и правопорядка, защите прав военнослужащих и членов их семей, реализации социальных гарантий.

В своём вступительном слове адмирал Николай Евменов отметил, что в зимнем периоде обучения все плановые задачи, стоявшие перед ВМФ, успешно выполнены. Подготовлены экипажи кораблей и подводных лодок, проведено слаживание тактических групп кораблей. Отмечалось, что подразделения береговых войск продолжают участие в специальной военной операции, а также выполняют поставленные задачи в Сирии.

С начала года ВМФ получил 6 кораблей и судов различных классов. В плановом порядке ожидается ещё порядка 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения до конца 2023 года.

Одной из важнейших задач в работе главного командования ВМФ стала внезапная проверка Тихоокеанского флота, которая была проведена в апреле. В рамках международного военного сотрудничества в феврале состоялись совместные учения с военно-морскими силами ЮАР и народной освободительной армии Китая, а в марте – с кораблями ВМС Ирана.

В вопросах оперативной подготовки с лучшей стороны были отмечены Северный и Тихоокеанский флоты. В большинстве позиций по боевой подготовке лидировал Черноморский флот.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе заседания Военного совета главком ВМФ адмирал Николай Евменов вручил отличившимся подчинённым государственные и ведомственные награды.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12468830@egNews