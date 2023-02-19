Главком ВМФ вручил орден Ушакова дивизии ракетных кораблей Северного флота

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов вручил орден Ушакова крупнейшему соединению надводных кораблей ВМФ России – 43-й дивизии ракетных кораблей Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота.

Торжественная церемония прошла в Североморске на плацу соединения. Адмирал Николай Евменов лично прикрепил орден Ушакова и орденскую ленту к знамени дивизии.

Выступая перед военнослужащими, главком ВМФ отметил вклад соединения в укрепление обороноспособности России, а также подчеркнул первенство моряков дивизии в освоении различных классов ударных кораблей: тяжелых авианесущих и атомных ракетных крейсеров, а также новейших фрегатов – носителей высокоточного и гиперзвукового ракетного оружия.

В церемонии также принял участие командующий СФ адмирал Александр Моисеев. В своём выступлении он отметил сохранение славных военно-морских традиций орденоносного соединения, все корабли которого носят имена прославленных военачальников и флотоводцев России и СССР.

43-я дивизия ракетных кораблей СФ стала первым соединением ВМФ, награжденным орденом Ушакова. В её составе находятся два орденоносных корабля: тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», награжденный орденом Ушакова по итогам боевой службы в Средиземном море, и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ставший первым кораблем в современной истории ВМФ России, удостоенным ордена Нахимова.

В настоящее время два фрегата соединения «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» выполняют задачи дальних походов в мировом океане, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12455057@egNews