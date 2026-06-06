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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.26 16:00

Главконтроль: в Мончегорске провели инспекционный объезд ключевых объектов дорожной кампании

С наступлением тепла в Мончегорске закипела работа: ремонтируются дороги и тротуары, выполняется асфальтирование придомовых территорий, обновляются общественные пространства. А так как летний период на севере короткий, то важно следить за всеми территориями и вовремя выявлять проблемные вопросы.

На прошедшей неделе глава Мончегорска Андрей Рудаков совместно с депутатом Мурманской областной Думы Максимом Ивановым провели инспекционный объезд ключевых объектов.

— В этом году в городе проводится много работ. Некоторые уже подходят к завершению. Например, асфальтирование проспекта Металлургов. Есть ряд замечаний, которые будут предъявлены подрядчику. На других объектах работы в самом разгаре. Подрядчик уже приступил к обустройству спортивной площадки у Лицея. Работы выполняются по поручению президента нашей страны, поэтому за ними установлен особый контроль, — отметил Максим Иванов.

В ходе объезда Андрей Рудаков и Максим Иванов осмотрели участок дороги от развилки с Никелевым и Привокзальным шоссе. Ремонт уже на финальной стадии: завершено асфальтирование, нанесена дорожная разметка, заканчивают укладку бордюрного камня. Был выявлен ряд замечаний, которые будут направлены подрядной организации для незамедлительного устранения.

Следующим объектом осмотра стал тротуар по чётной стороне улицы Строительной (от пожарной части до заезда к ТЦ «Мончестер»). Подрядчик уже полностью демонтировал старое покрытие и завёз материалы.

— Мы следим за дорожной кампанией ежедневно. УЖКХ прикладывает все силы, чтобы вовремя выявить все возможные недостатки и предъявить их подрядчику для незамедлительного устранения. Также на особом контроле стоит уборка города. В целом темп работы заметно вырос по сравнению с прошлыми периодами, — подчеркнул Андрей Рудаков.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/543159/

 

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