«Главная цель – сохранить здоровье работников!», - Алексей Рыкованов

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации об установлении из-за распространения коронавирусной инфекции нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 года в АО «Мурманский морской торговый порт» продлён до 30 апреля режим нерабочих дней с сохранением заработной платы для работников с пятидневной рабочей неделей. Соответствующий приказ подписал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

«Главная цель – это сохранение здоровья работников предприятия и членов их семей. Поэтому сейчас важно обеспечить соблюдение мер, которые позволят снизить риск развития и распространения новой коронавирусной инфекции. Я призываю коллег максимально ответственно отнестись к соблюдению требований сегодняшнего дня. Это необходимо в интересах каждого человека и его близких. Со стороны руководства предприятия мы стремимся создать для этого все необходимые условия», - отметил Алексей Рыкованов.

Как уточнили в службе по привлечению, найму и комплектованию персонала предприятия, сотрудникам, обеспечивающим непрерывный цикл производства, будут оперативно выданы справки установленного в соответствии с Постановлением правительства Мурманской области № 177-ПП от 05.04.2020 г. образца, необходимые для следования к месту работы.

Напомним, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в АО «Мурманский морской торговый порт» принимаются дополнительные меры, направленные на снижение риска развития и распространения новой коронавирусной инфекции. В соответствии с Постановлением Губернатора Мурманской области от 25 марта 2020 года № 58-ПГ «О дополнительных мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в АО «ММТП» был создан оперативный штаб, который проводит всю необходимую работу на предприятии и взаимодействует с оперативной группой Межведомственного оперативного штаба Мурманской области. Штабом сразу были приняты решения, которые должны минимизировать возникающие риски. В частности, в АО «ММТП» был утвержден перечень профилактических мероприятий и мер по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Штабом было налажено информирование сотрудников предприятия о мерах, которые необходимо принимать в сложившейся ситуации. Речь идет о соблюдении правил личной гигиены, сокращении числа контактов, отказе от посещения людных мест. Подробная информация размещена на стендах на территории предприятия, портале и в социальных сетях.

Решением руководства были сокращены число и периодичность собраний работников, а неотложные встречи были переведены в дистанционный режим. Работникам выданы многоразовые марлевые повязки, которые можно подвергать стерильной обработке, а докерам-механизаторам - респираторы с защитой FFP-2, которые защищают от всех видов (твердых и жидких) аэрозолей до 12 ПДК, обеспечивая защиту работника в течение смены. В подразделения с большим посещением персонала куплены и розданы ультрафиолетовые облучатели ОУФБ-04, ОУФБ-02.

Усилены меры по уборке помещений. Душевые, бани, раздевалки, комнаты приема пищи обрабатываются специальным дезинфицирующим средством. В каждом подразделении назначены дежурства для обеспечения дезинфекции каждые два часа. Также с периодичностью один раз в два часа обрабатываются входные группы зданий, дверные ручки, перила, выключатели и пр. Санузлы обрабатываются хлорсодержащим веществом. Усиленные меры по выявлению у сотрудников в момент прихода на работу и ухода с работы любых признаков заболеваний, включая ОРВИ (температура, красные глаза, чихание, кашель). Руководители подразделений получили инструкции для обеспечения изолирования любых заболевших сотрудников.