Главная цель и задача реконструкции, чтобы центр Мурманска стал современным, привлекательным пространством для горожан и гостей города

19 июля глава региона Андрей Чибис осмотрел ход работ по благоустройству центра Мурманска – улицы Ленинградской и площади Пять Углов. Также губернатор посетил реконструируемое здание кинотеатра «Родина».

Напомним, благоустройство исторического центра Мурманска ведётся по плану «На Севере – жить!» и мастер-плану Мурманской агломерации. Его важнейший элемент – организация доступной среды и удобства перемещения по центру Мурманска. Так, здесь появятся комфортные маршруты для прогулок, места для отдыха и проведения культурных мероприятий.

«Идёт большая работа по благоустройству во всех наших крупных населённых пунктах. В столице русской Арктики – Мурманске в этом году активно делаем центр города: площадь Пять Углов и улицу Ленинградскую. По сути, она была большой необустроенной парковкой, а теперь становится классной прогулочной пешеходной зоной с соответствующим современным наполнением. Крайне важно, что мы синхронно ведём уникальный проект по реконструкции бывшего кинотеатра «Родина» в центр технологического развития для наших детей. Работы уже идут к завершению. Главная цель и задача, чтобы центр Мурманска стал современным, привлекательным пространством для горожан и гостей города, для молодёжи. Чтобы была возможность с удовольствием гулять, гордиться городом, его историей», – прокомментировал губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что проекты создавались в активной коммуникации с жителями.

На Ленинградской будет высажено много зелени, главным акцентом станет сирень. Появятся крытые павильоны с качелями и местами для отдыха, уличное кафе. Проектом предусмотрено место для современных инсталляций, которые можно будет менять в зависимости от потребности и сезона. Также ведутся работы по выносу сетей АО «МОЭСК», устройству лотков для сетей Мурманской ТЭЦ. Полностью завершены работы по выборке грунта, ведётся уплотнение и устройство закладных опор.

На площади Пять Углов уже завершены подготовительные мероприятия, выполняются работы по устройству щебеночного основания под фундаменты для установки плит, устройство металлического каркаса для устройства скульптурной композиции, выполнен демонтаж световых опор.

Работы по благоустройству центра города синхронизированы с реконструкцией здания бывшего кинотеатра «Родина». Сейчас рабочие монтируют здесь кровлю, обновляют фасад, облицовывают цоколь керамогранитом, ведут внутренние отделочные работы, прокладывают коммуникации и благоустраивают территорию.

«Реконструкция «Родины» – тяжелейший технологический процесс. Сегодня уже видно, что все получается, как трансформируется проект с бумаги в реальную жизнь. Проведена кропотливая работа: строители выступили практически в роли реставраторов, буквально пересобирали стены, кирпичи, укрепляли колонны, которые оказались на грани разрушения. В этом смысле мы приступили к проекту вовремя. Сейчас это будет надёжный, красивый центр, сохраняющий свою историческую ценность как объект культурного наследия, и с суперсовременной начинкой для наших ребят, школьников и молодёжи», – отметил губернатор.

После реконструкции здесь разместится Центр научно-технологического творчества «Родина» – уникальное для нашей страны пространство, где будут объединены наука, технологии и креативные индустрии. Не так давно был объявлен старт приема заявок на обучение, их уже поступило более 1200. Подать заявку можно до 25 августа на официальном сайте «Родины». Обучение в центре стартует осенью 2025 года.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, создание мастер-планов для опорных населённых пунктов Арктической зоны России было инициировано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мастер-планы были разработаны с учётом мнений и предложений жителей, представленных на стратегических сессиях и публичных обсуждениях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550666/#&gid=1&pid=29