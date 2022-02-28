Главная цель новых санкций - затормозить развитие России. Но она не единственная – Евгений Никора

Евгений Никора, заместители председателя Мурманской областной Думы, на своей страничке в соцсети «Инстаграм» разместил отклик на события, связанные со специальной военной операцией РФ на Украине.

«Новые санкции были ожидаемы, и причин для их введения можно было бы и не искать - достаточно повода, - пишет Евгений Викторович. - И главная цель новых санкций опять та же - затормозить развитие России. Но она не единственная.

За политической мотивацией санкций кроется стремление Запада нажиться: вытеснить Россию с традиционных для неё рынков сбыта и не пустить на новые, взвинтить цены на свои товары, организовать какие-то коммерческие прослойки для поставки «санкционки». Конечно, торговля не остановится, Запад найдёт, как набить себе карманы за счёт обходных путей. Особую выгоду и заинтересованность в ситуации видят западные компании ОПК, для которых любая война – это выгода. Они обладают мощнейшим лоббистским ресурсом и приложат максимальные усилия, чтобы затянуть события на Украине.

Теперь нашей стране важно не только расширять программу импортозамещения по всем отраслям экономики, но и делать это максимально быстро. И Мурманская область сможет внести в реализацию программы свой особый вклад».

Фото: https://www.instagram.com/p/CahIo8osy7z/