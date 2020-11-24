Главная ёлка столицы Заполярья засияет 5 декабря

Этой зимой мурманчан ждёт обновленное праздничное освещение и новогоднее оформление. Разработкой концепции занималась АНО «Центр городского развития Мурманской области.

Главный символ Нового года – городская ель – уже установлена на площади Пять Углов. Она станет ключевым элементом праздничного убранства Мурманска. Конструкцию украсят огромные объемные звезды, разноцветные елочные шары и гирлянды. Рядом с елью установят трёх светодиодных оленей, самый большой из которых в высоту 7 метров . Также впервые появятся декоративные свечи и золотые светильники – все эти локации станут яркими фотозонами для жителей и гостей города.

В Центральном сквере яркими огнями засверкает высокий светодиодный фонтан, который заметно преобразит окружающее пространство.

Для юных северян рядом с детской площадкой в Центральном сквере установят новогоднюю ель высотой 12 метров . Ещё одним подарком для детей станут фигуры знаменитых героев мультфильма «Смешарики» – Крош, Нюша, Пин и Лосяш. Северяне смогут сфотографироваться с любимыми персонажами, а также познакомиться с технологией дополненной реальности, интегрированной в некоторые изделия. Дополненная реальность (AR) позволяет просматривать виртуальный контент с помощью камеры обычного смартфона: играть в увлекательные игры, делать забавные фотографии и делиться ими в социальных сетях.

Часть улиц Самойловой и Воровского украсят светодиодными консолями, перетяжками и световым потолком, которые не только подчеркнут дух праздника, но и станут дополнительным источником освещения в полярную ночь.

Торжественное открытие главной ёлки столицы Заполярья состоится 5 декабря, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.