Главная ёлка столицы Заполярья засияет 5 декабря
Этой зимой мурманчан ждёт обновленное праздничное освещение и новогоднее оформление. Разработкой концепции занималась АНО «Центр городского развития Мурманской области.
Главный символ Нового года – городская ель – уже установлена на площади Пять Углов. Она станет ключевым элементом праздничного убранства Мурманска. Конструкцию украсят огромные объемные звезды, разноцветные елочные шары и гирлянды. Рядом с елью установят трёх светодиодных оленей, самый большой из которых в высоту
В Центральном сквере яркими огнями засверкает высокий светодиодный фонтан, который заметно преобразит окружающее пространство.
Для юных северян рядом с детской площадкой в Центральном сквере установят новогоднюю ель высотой
Часть улиц Самойловой и Воровского украсят светодиодными консолями, перетяжками и световым потолком, которые не только подчеркнут дух праздника, но и станут дополнительным источником освещения в полярную ночь.
Торжественное открытие главной ёлки столицы Заполярья состоится 5 декабря, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.