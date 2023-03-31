Главная наша задача – повышение качества жизни северян: губернатор Андрей Чибис провёл расширенное совещание с руководителями администрации Кандалакшского района

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочее совещание с руководителями администрации Кандалакшского района. Цель встречи – рассмотреть в разрезе муниципалитета реализацию стратегического плана «На Севере – жить» и подробно разобрать вопросы, которые стоят на повестке администрации.

«Главная наша задача – повышение качества жизни северян. Для этого нам необходимо детально обсудить проблемы, которые стоят перед властями «на местах», обсудить точки роста для муниципалитета. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно должны решать все стоящие перед нами задачи. И все наши действия должны, прежде всего, отвечать ожиданиям жителей, быть прозрачными, открытыми и понятными», – подчеркнул Андрей Чибис.

На совещании особое внимание уделили темам, которые северяне озвучивали в социальных сетях и на встречах с главой региона, в том числе вчера в ходе рабочего визита в Кандалакшский район.

Как сообщает Министерство информационной политики, совещания с руководителями муниципалитетов проводятся по инициативе губернатора Андрея Чибисса на постоянной основе. Ранее встреча прошла с администрациями Оленегорска, Мончегорска, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Печенгского муниципального округа и Кольского района.

Фото: https://gov-murman.ru