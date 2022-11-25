Мурманская область. Арктика (16+)25.11.22 19:45
Главная новогодняя ёлка в Кировске уже сияет праздничными огнями
«1 декабря в 18.00 приглашаем детей, а также их родителей на открытие ёлочки. Сотрудники Дворца культуры подготовили мероприятие для юных кировчан», - сообщил сегодня глава Кировска Юрий Кузин.
Как пишет vk.com/tvoy_kirovsk, в этом году в центре Кировска установили новую ёлочку, которая появилась в городе благодаря областному гранту и поддержке губернатора Андрея Чибиса.
«Продолжаем украшать город к празднику, чтобы в Кировске стало уютнее и светлее. 1 декабря в 18.00 ждём юных жителей Кировска на открытие главной городской ёлки», - приглашает Юрий Кузин.
Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo169592864_457239712%2Fwall-148376343_59515
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