Главная новогодняя ёлка в Кировске уже сияет праздничными огнями

«1 декабря в 18.00 приглашаем детей, а также их родителей на открытие ёлочки. Сотрудники Дворца культуры подготовили мероприятие для юных кировчан», - сообщил сегодня глава Кировска Юрий Кузин.

Как пишет vk.com/tvoy_kirovsk, в этом году в центре Кировска установили новую ёлочку, которая появилась в городе благодаря областному гранту и поддержке губернатора Андрея Чибиса.

«Продолжаем украшать город к празднику, чтобы в Кировске стало уютнее и светлее. 1 декабря в 18.00 ждём юных жителей Кировска на открытие главной городской ёлки», - приглашает Юрий Кузин.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo169592864_457239712%2Fwall-148376343_59515