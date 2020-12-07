Главное – оставаться людьми и быть там, где требуется помощь - Елена Дягилева

В День волонтёра, в Мурманске состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса «Доброволец Мурманской области – 2020». Лучшими в состязании общественных проектов были признаны 14 активистов из различных муниципалитетов региона. С приветственным словом к участникам церемонии обратилась вице-губернатор Елена Дягилева.

«Вы, волонтёры Мурманской области, сумели сплотиться и проявить лучшие из своих качеств, – подчеркнула заместитель губернатора. – Поэтому нам так важно сегодня отметить ваш вклад в благополучие нашего края, наградить победителей конкурса «Доброволец Мурманской области» и сказать вам простое человеческое спасибо за то, что вы сделали, делаете и, я уверена, будете продолжать делать – потому что не можете жить иначе».

Конкурс «Доброволец Мурманской области – 2020» состоялся в июне и стал региональным этапом конкурса «Доброволец России – 2020». В нём приняли участие северяне, подавшие заявки на сайте «Dobro.ru». Всего на региональном этапе было рассмотрено 35 инициатив в различных сферах, в том числе образовательной, экологической, досуговой. Защиту своих проектов добровольцы проводили в онлайн-формате.

«Великий русский писатель Лев Толстой сказал: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». Думаю, вы согласны с классиком. Все вы сегодня получили заслуженные награды, но я убеждена, что для вас они совсем не главное. Главное – оставаться людьми и быть там, где требуется ваша помощь», – отметила Елена Дягилева.