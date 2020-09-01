Главное – спокойствие мурманчан

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился с руководителем базы отдыха, расположенной по улице Зои Космодемьянской. Напомним, ранее к главе администрации города Мурманска поступали жалобы от жителей домов, находящихся вблизи комплекса «Долина Сканди» о том, что посетители зачастую нарушают общественное спокойствие.

По поручению Евгения Никоры в адрес руководства базы отдыха были направлены письма о необходимости предупреждать посетителей об административной ответственности за нарушение регионального и федерального законодательства.

– Сегодня мы договорились о том, что владельцы зоны отдыха будут более жёстко контролировать исполнение законодательства. На территории комплекса запрещается шуметь, распивать спиртные напитки и использовать пиротехнику, – рассказал Евгений Никора. – Соответствующие объявления размещены во всех домиках. Также эти условия прописаны в договорах аренды, которые клиенты заключают с администрацией комплекса.

Как добавил Евгений Никора, специалисты администрации города Мурманска совместно с правоохранительными органами будут проводить рейды по проверке соблюдения требований законодательства на территории базы отдыха.