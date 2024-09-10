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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.24 14:00

Главное для карьерного роста — ответственность и знания

Работники недооценивают, насколько влияет на карьеру лояльность компании и командные навыки, и переоценивают роль везения и интуиции. К такому  выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения страны и компаний-работодателей. Сотрудников просили оценить, какое влияние на карьеру оказали их личные качества, представителей работодателей — насколько данные характеристики способствуют карьерному росту в их компании.

Работодатели и сотрудники во многом сходятся во мнении относительно качеств, которые важны для карьерного роста. По мнению представителей компаний, чаще всего продвигаются по службе ответственные сотрудники. Этот параметр набрал 8,4 балла из 10 возможных у работодателей и 7,8 балла у сотрудников. Также, согласно мнению менеджеров по персоналу и работников, значительную роль в построении карьеры играют знания в профессиональной области: 8,3 балла и 7,5 балла соответственно. Что касается внешних данных, то они оказывают наименьшее влияние на карьеру: красота и привлекательность набрала в среднем 3,6 балла у работодателей и 3,8 балла у сотрудников.

Если рассматривать различия во взглядах на карьеру, то можно заметить, что рекрутеры придают большее значение таким качествам, как стрессоустойчивость (7,9 балла против 6,9 в ответах россиян), умение работать в команде (7,4 и 6 баллов соответственно) и лояльность к компании (6,7 и 4,8 балла). А сотрудники больше ценят интуицию (6,1 балла против 4,3 по ответам работодателей) и удачу (5,1 и 3,4 балла соответственно). Россияне немного недооценивают важность обучаемости: HR-менеджеры ставят её на третье место (8,1 балла), в то время как работники оценили важность этой характеристики на 7,2 балла.

Мужчины считают наиболее важным качеством для карьеры знания в профессиональной области, женщины — ответственность. Представители сильного пола больше внимания уделяют влиянию связей, а также чаще говорят, что им просто повезло. Женщины же выше оценивают влияние интуиции и способности работать в команде.

За последние восемь лет HR-менеджеры стали большее значение придавать знаниям и способности работать в команде (+0,9 балла по каждой характеристике), а удачу и везение стали ценить гораздо меньше (-1,3 балла). Сотрудники стали выше ценить знания и обучаемость (+0,7 балла по каждой характеристике) и меньше зацикливаться на внешнем виде (-0,8 балла).

Время проведения опроса: 24 июня — 4 сентября 2024 года.

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