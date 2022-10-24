Главное для новичка — принимать правила компании, считают работодатели

Самое главное для нового сотрудника в коллективе — это принимать правила компании. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котром приняли участие 500 представителей кадровых служб из всех округов страны.

Что эйчары чаще всего советуют новичкам в трудовом коллективе? Каждый десятый менеджер по персоналу считает, что важно принимать правила компании. Каждый одиннадцатый (9%) убеждён, что нужно молчать и слушать, а 8% настаивают на необходимости быть коммуникабельным. По 7% опрошенных уверены, что главное правило для новичка — это делать свою работу, присматриваться к коллективу и быть внимательным. Готовность к обучению считают значимой характеристикой 6% опрошенных, ответственность — 5%, доброжелательность и вежливость — по 4%. По 3% менеджеров по персоналу сообщили, что, по их мнению, главное правило для новых сотрудников — это задавать вопросы и не нарушать дисциплину. По 2% обозначили необходимость быстро включаться в работу, быть исполнительным, активным и открытым. Ещё 14% считают важным другое: быть адекватным, адаптивным, скромным, порядочным, не конфликтовать, быть собой и проч.

По сравнению с 2011 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, HR-менеджеры стали чаще говорить, что новому сотруднику нужно быть готовым к обучению и внимательным, а также принимать правила компании, делать свою работу, присматриваться к коллективу, быть ответственным и дисциплинированным.