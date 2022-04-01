Главное счастье и несчастье на работе одно — это зарплата, на втором месте — атмосфера в коллективе

Счастливыми или несчастными россиян на работе делают деньги и отношения с коллегами. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Практически каждый четвертый россиянин на вопрос, что делает его несчастным на работе, ответил «низкий заработок» (23%). На втором месте — неблагоприятный психологический климат в коллективе (15%). Отношение руководства делает несчастным каждого девятого (11%). Скука и безделье — 6 и 5% опрошенных соответственно. График работы не нравится 4%. Ещё 4% признались, что несчастны, если заняты нелюбимым делом. 4% россиян претит сама необходимость трудиться: поводом быть несчастным на работе для них служит буквально все. В противовес им каждый восьмой не находит причин для несчастья на работе (13%).

Главные поводы быть счастливым на работе — деньги и атмосфера в коллективе (27 и 26% соответственно). 12% доставляет удовольствие достижение поставленных целей. Хорошие условия труда делают счастливыми 8% опрошенных. Ещё 8% в рабочем процессе нравится буквально все. 7% счастливы, если занимаются любимым делом, 6% — если работа интересна. Хорошее отношение руководства — причина для счастья еще для 6% респондентов. Каждый двадцатый искренне рад, если его работа приносит пользу (5%). 4% счастливы возможности развиваться и совершенствоваться в труде. Ещё 4% иронично отметили, что на работе счастливы в обеденный перерыв и момент окончания рабочего дня. Также 4% честно заявили, что их счастье — не в работе.

Мужчины к рабочему процессу относятся менее эмоционально, чем женщины: практически все поводы как быть несчастным, так и быть счастливым на работе они называли реже. Исключение — зарплата, она делает мужчин счастливыми чаще, чем женщин.

За 11 лет россияне стали реже называть причинами счастья или несчастья на работе отношение руководства и атмосферу в коллективе. Маленькие деньги по-прежнему делают несчастными практически каждого четвертого, но вот как мерило счастья на работе зарплату стали упоминать реже, однако, стали больше ценить хорошие условия труда и организацию рабочего процесса.