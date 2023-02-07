Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов высоко оценил помощь Мурманской области участникам СВО

Губернатор Мурманской области провёл встречу с главнокомандующим Военно-морским флотом РФ адмиралом Николаем Евменовым. Стороны обсудили взаимодействие в части оказания помощи северянам, которые выполняют задачи в рамках специальной военной операции, и их семьям.

«Помощь правительства региона – автомобили, квадрокоптеры, тепловизоры, обмундирование, аптечки – отправляется в зону СВО регулярно совместно с гуманитарным конвоем Северного флота. Также по инициативе партии «Единая Россия» организована акция «Север помогает». За это время в зону проведения СВО направлено почти 130 тонн дополнительной помощи. Помощь оказывают неравнодушные жители, предприятия и организации. Региональным отделением «Российский Союз ветеранов Афганистана» организован сбор средств в помощь бойцам СВО. На собранные деньги централизованно закупается необходимое снаряжение, спецсредства, вещевое имущество, инструменты для ремонта, продукты питания и многое другое», – сказал губернатор.

Также Андрей Чибис сообщил, что правительством Мурманской области разработан ряд мер поддержки для участников СВО и их близких. Так, с ноября 2022 года в регионе открыто 12 отделений Центра поддержки мобилизованных и членов их семей. Назначены кураторы, которые отвечают за межведомственное взаимодействие, так как вопросы касаются самых разных направлений.

«Вопрос считаем решённым только после подтверждения от семей, что помощь оказана качественно. Механизм всё время дорабатываем, исходя из востребованности тех или иных направлений. И я лично посещаю эти центры и общаюсь с сотрудниками», – отметил губернатор.

Кроме того, в Мурманской области работает «горячая линия» для участников СВО и членов их семей, где можно получить консультацию по мерам поддержки, правовым, медицинским и семейным вопросам.

Данной категории жителей в регионе уделено особое внимание. Так, они включены в приоритетную группу региональной программы «Свой дом в Арктике», участники которой, напомним, могут получить единовременную выплату до 1,5 млн рублей на строительство или приобретение жилого дома. Дети участников СВО – школьники и студенты колледжей – получают бесплатное горячее питание, а совсем юные северяне – бесплатно посещают детский сад.

«На прошлой неделе на заседании правительства Мурманской области мы рассмотрели итоги реализации стратегического плана «На Севере – жить» за 2022 год и планы на 2023 год. В «дорожную карту» также включены пункты, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей. Так, в рамках реализации третьего этапа реновации ЗАТО запланировано строительство нового корпуса школы в Печенге, Дворца культуры в Алакуртти и бассейна в Североморске, а также продолжение реконструкции Дворца культуры «Восход» в Никеле. Кроме того, планируем установить больше 30 детских и игровых комплексов на территориях, где проживают военнослужащие и их семьи, сделать ремонт в 9 отделениях Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО», – сказал глава региона.

Главнокомандующий Николай Евменов высоко оценил оказываемую регионом помощь участникам СВО и выразил надежду на дальнейшее тесное взаимодействие правительства области с Северным флотом, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru