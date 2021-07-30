Главнокомандующий ВМФ поздравил подводников Северного флота с награждением орденом Нахимова дивизии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил командование Северного флота, подводных сил и личный состав дивизии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения с награждением соединения орденом Нахимова. Высокая государственная награда была присвоена дивизии за успешное освоение современного подводного оружия и в честь 60-летия со дня образования. Указ Президента о награждении соединения был подписан накануне Дня Военно-морского флота Российской Федерации.

Дивизия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота стала первым дважды орденоносным соединением в новейшей истории России.

В настоящее время дивизией командует контр-адмирал Степан Кельбас. В состав соединения входят атомные подводные ракетные крейсеры проекта 667 БДРМ «Дельфин», оснащённые баллистическими ракетами «Синева», и головные корабли 955 «Борей» и 955А «Борей-А» «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир», на вооружении которых стоит баллистические ракеты «Булава».

В мае 2018 года крейсер «Юрий Долгорукий» впервые в истории выполнил залп четырёх ракет «Булава» из акватории Белого моря.

В марте подводные ракетные крейсеры соединения совершили одновременное всплытие во льдах Северного Ледовитого океана в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в рамках учения ВМФ России «Умка».

Два крейсера соединения приняли участие в военно-морских парадах в честь Дня ВМФ: РПКСН «Новомосковск» — на Североморском рейде Кольского залива, а РПКСН «Князь Владимир» — на рейде Кронштадта.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 31-я дивизия атомных подводных лодок Северного флота была создана в 1961 году, первым его командиром стал капитан 1 ранга Анатолий Сорокин.

В состав соединения изначально были включены три первые атомные подводные лодки проекта 658с баллистическими ракетами. В течение 1962 года их количество было увеличено до восьми.

В первые же годы существования экипажами кораблей соединения было поставлено большое количество рекордов подводного плавания: первый подлёдный переход с Северного на Тихоокеанский флот, первое погружение на предельную глубину 400 метров в Норвежском море, первый залп полным боекомплектом из трех баллистических ракет. В дальнейшем подводники-ракетоносцы выполнят залпы восемью и шестнадцатью баллистическими ракетами и даже впервые опробуют вывод спутника на орбиту.

23 февраля 1978 года за успехи в боевой подготовке, успешное освоение новой техники и оружия и в связи с 60-летием со дня образования Советской армии и Военно-Морского Флота дивизия была награждена орденом Красного Знамени.

За 60 лет в соединении сменилось 23 командира, из которых адмиралы Николай Максимов и Александр Моисеев стали командующими Северным флотом. Семеро офицеров были удостоены высшей государственной награды — звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.