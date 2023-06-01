Главнокомандующий ВМФ поздравил военнослужащих и ветеранов с юбилеем Северного флота

В преддверии 290-летия Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов поздравил с праздником ветеранов и воинов-североморцев. Он отметил, что свою героическую летопись ордена Ушакова Краснознаменный Северный флот начинает с 1733 г., когда был создан Архангельский военный порт с учрежденной при нем эскадрой кораблей под командованием вице-адмирала Петра Бредаля.

«Во все времена моряки-североморцы выполняли свой долг по защите национальных интересов России, всегда служили образцом воинской доблести. Будучи исследователями и первооткрывателями, являлись устроителями земель Российского Заполярья», - говорится в поздравлении главкома ВМФ.

В ходе Великой Отечественной войны Северный флот героически противостоял противнику на арктических морских путях, обеспечивая безопасность союзных конвоев с грузами для нужд фронта.

В послевоенный период Северный флот стал атомным, ракетоносным, океанским. Не было района в Мировом океане, где бы ни несли службу североморцы. В тяжелейших условиях блокового противостояния моряки Северного флота успешно решали все поставленные задачи.

В поздравлении главнокомандующего ВМФ отмечено, что личный состав Северный флота с достоинством и честью выполняет свой патриотический и воинский долг, мужественно несет нелегкую службу по обеспечению безопасности Российской Федерации и защите ее национальных интересов на просторах Мирового океана. Североморцы выполняют задачи по восстановлению мира на территории Сирийской Арабской Республики, проявляют беспримерную храбрость, мужество и высокое воинское мастерство в боях с неонацистами в ходе специальной военной операции.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, поздравление главнокомандующего ВМФ было направлено воинам-североморцам и будет объявлено сегодня утром на торжественных построениях, посвящённых началу нового периода обучения и Дню Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12469022@egNews