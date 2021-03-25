Главнокомандующий ВМФ России наградил хоккеистов Северного флота

В спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота — Североморска — главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов вручил вчера награды хоккеистам сборной Северного флота по итогам чемпионата ВМФ по хоккею с шайбой, посвященного Дню моряка-подводника.

Адмирал Николай Евменов пожелал североморцам дальнейших побед и успехов на льду. В церемонии награждения также принял участие командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

По итогам чемпионата Военно-Морского Флота по хоккею североморцы заняли второе место.

Как сообщает пресс-служба СФ, в состав сборной Северного флота входят лучшие игроки команд Северной военной хоккейной лиги: «Альбатрос» — Кольской флотилии разнородных сил, «Гроза» — объединения ВВС и ПВО, «К-21» — управления и штаба флота, «Спутник» и «Авианосец», представляющие морскую пехоту и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».