Главнокомандующий ВМФ России подвёл итоги межвидового командно-штабного учения на Северном флоте

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в Североморске подвёл итоги межвидового командно-штабного учения (КШУ), которое проходило под его руководством на Северном флоте.

«Отличительной чертой межвидового КШУ является тот факт, что оно проводилось по плану Главного командования ВМФ конкретно на Северном флоте. Такая дифференцированная практика (проведения учения с конкретным флотом под руководством главкома ВМФ) впервые возобновлена с 2010 года и будет продолжена и далее. Будем проводить подобные учения ежегодно на каждом из флотов. Это позволит в полной мере и очень конкретно оценить, как действия командований флотов, так и действия сил каждого из флотов и Каспийской флотилии в своей операционной зоне ответственности», — отметил адмирал Николай Евменов в штабе Северного флота на подведении итогов межвидового командно-штабного учения.

Главнокомандующий ВМФ также добавил, что по своей сути межвидовое КШУ Северного флота проведено в соответствии с существующей системой подготовки штабов и завершило комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления флота в зимнем периоде обучения.

«Основное внимание в рамках учения было уделено обеспечению безопасности объектов экономической деятельности государства в Арктической зоне, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море в данном регионе, а также разрешению возможных кризисных ситуаций в случае их возникновений, защите и обороне морских коммуникаций», — сказал адмирал Николай Евменов.

В ходе учения группой Главного командования ВМФ под руководством главкома Военно-Морским Флотом был проверен уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению межвидовыми группировками в рамках решения данных задач.

В учении было задействовано несколько тысяч военнослужащих, около 30 надводных кораблей, подводных лодок и катеров, порядка 40 летательных аппаратов.

«В ходе межвидового КШУ на Северном флоте было проведено более 25 тактических учений с силами и войсками. Также было выполнено свыше 150 боевых упражнений. Цели учения достигнуты», — заявил адмирал Николай Евменов.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, на первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности были приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота. В рамках плана практических действий отработано развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил Северного флота в море, в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса. Армия ВВС и ПВО отработала переброску сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращивание системы противовоздушной обороны на Арктическом направлении.

На различных этапах межвидового учения были задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.