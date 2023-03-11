Главнокомандующий ВМФ совершил рабочую поездку в Северодвинск

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов совершил рабочую поездку в город Северодвинск (Архангельская область). Он провёл встречу с руководством судостроительных и судоремонтных предприятий, с представителями конструкторских бюро, а также проконтролировал ход строительства, ремонта и модернизации атомных подводных лодок и внедрения новых систем вооружения.

В настоящее время на производственном объединении «Севмаш» продолжается строительство атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения проектов 955-А «Борей-А» и атомных подводных ракетных крейсеров проекта 885-М «Ясень-М».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в декабре прошлого года в состав ВМФ России был зачислен очередной подводный ракетоносец стратегического назначения «Генералиссимус Суворов», экипаж которого сейчас проходит курс боевой подготовки на Северном флоте.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12457264@egNews