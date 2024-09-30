Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев поздравил Андрея Чибиса с победой на выборах

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с главнокомандующим Военно-морским флотом России Александром Моисеевым и командующим Северным флотом Константином Кабанцовым.

Глава региона выразил флотскому руководству благодарность за взаимодействие, поддержку и выработку собственных инициатив.

«Вместе с вами, Александр Алексеевич, мы начинали масштабную работу по реновации ЗАТО, вместе с Константином Петровичем сейчас её продолжаем. Отмечу, что преображение воинских гарнизонов идёт по плану, – большое количество работ сейчас находится в высокой стадии готовности. Отмечу, что работы по реновации ЗАТО мы начали, не дожидаясь федерального финансирования. Также правительство региона продолжает оказывать помощь нашим бойцам в зоне СВО и Курской области. Сейчас в нашей стране активно развивается женское флотское движение, в авангарде – жёны наших воинов-североморцев, и для нас это большая честь», – отметил Андрей Чибис.

Александр Моисеев поздравил главу региона с убедительной победой на выборах.

«Мы и дальше вместе продолжим решать вопросы поддержки наших земляков, выполняющих свой долг в зоне СВО, и по охране государственной границы. Знаю ваше личное отношение к этому и убеждён, что Мурманская помощь продолжит оказывать ребятам дополнительную помощь, а значит, что их действия будут по-прежнему успешными. Реновация ЗАТО – это создание достойных условий жизни для наших военнослужащих, членов их семей, приведение военных населённых пунктов в достойное современное состояние. Уверен, вместе с вами флот сможет решить все эти задачи», – подчеркнул Александр Моисеев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в всего на территории Печенгского округа, Кандалакшского, Мончегорского, Оленегорского и Кольского районов, а также ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозёрск и ЗАТО г. Островной в ближайшие три года запланирована реализация более 200 мероприятий, в рамках которых будут проведены работы более чем на 1,4 тысячи объектов в Мурманской области, на общую сумму более 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – региональный бюджет. Многие работы уже выполнены – в гарнизонах ремонтируются детские сады и школы, появляются пространства «СОПКИ», облагораживаются общественные и дворовые пространства, проводится ремонт квартир. С начала специальной военной операции в рамках акции «Север помогает» на передовую, а также к месту дислокации сводного отряда, защищающего госграницу в Курской области, отправлено 672 тонны дополнительной помощи. Для пострадавших из Курской области после вторжения ВСУ из Мурманской области отправлено 2 гуманитарных конвоя в объеме 36 тонн, сейчас комплектуются следующие конвои.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/