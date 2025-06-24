Главной площадкой Дня молодёжи в Мурманской области станет Поморская набережная в Коле

День молодёжи в Мурманской области отметят насыщенной программой. Ключевым событием станет масштабный областной фестиваль на Поморской набережной в Коле 28 июня, который соберёт около 4 тысяч молодых людей. Праздник начнётся со студенческого забега на Кольской ВЭС и завершится дискотекой под открытым небом в Мурманске.

Об этом вчера сообщила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева на оперативном совещании.

«В этом году День молодёжи пройдет в новом формате, объединив молодёжь в уникальном пространстве Поморской набережной. Мы постарались создать программу, которая будет интересна каждому, вне зависимости от увлечений и интересов», – отметила Мария Чернышева.

Программа летних мероприятий включает уличную игротеку «Дворовые игры», развлекательную программу «Экватор лета» 1 августа в Мурманске и акцию «Единство в памяти. Сила в подвиге!», которая состоится 27 июня в Мурманске с прибытием агитационного поезда Министерства обороны РФ.

Старт Дню молодёжи даст забег «ЭЛ5-Энерго Трейл» на Кольской ВЭС, где 50 студентов из Мурманска, Колы и Мончегорска преодолеют дистанцию в 4 километра. Праздничные мероприятия также пройдут во всех муниципалитетах Мурманской области, включая Видяево, Гаджиево, Полярный, Апатиты, Оленегорск, Заполярный и Полярные Зори.

Фестиваль на Поморской набережной предложит четыре тематических пространства: «ЗНАЙ», «ЛЮБИ», «ГОРДИСЬ», «ПРИУМНОЖАЙ». Завершится праздник гала-концертом регионального этапа фестиваля «Российская студенческая весна» и выступлением рок-группы «Белые медведи».

Завершит празднование дискотека «Портовый движ» на площади у морского вокзала в Мурманске 27 июня в 22.00, где будут организованы диджейский сет, фотозоны и интерактивные площадки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549059/#&gid=1&pid=1