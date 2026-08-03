Главной темой оперативного совещания, которое состоялось сегодня, стало здравоохранение

«За последние семь лет мы вложили в систему здравоохранения Мурманской области порядка 14 миллиардов рублей. Обновили более 80% объектов первичного звена. Довели доступность ФАПов и амбулаторий до 100%. Новые ФАПы появились там, где их ждали десятилетиями: Дровяное, Кузомень. На 27-м километре построена амбулатория. Такого масштаба обновления медицины у нас в регионе не было никогда», – сказал глава региона.

Андрей Чибис сообщил, что в этом году в медицину вкладывается почти 2 млрд рублей, закупается более 6000 единиц медицинской техники и мебели для больниц и поликлиник. Он также отметил, что по соглашению с «Новатэк» в здравоохранение уже направлено порядка 700 миллионов рублей внебюджетных средств. За эти деньги, подчеркнул губернатор, северяне получат два МРТ «под ключ» для детской и взрослой больниц, 20 новых автомобилей скорой помощи, передвижной лечебно-диагностический комплекс для выездных профосмотров и другое современное оборудование.

«Мне докладывают, что после нашего последнего обсуждения здравоохранения на оперативке, есть позитивные организационные изменения. Введение вечерних приемов и работа врачей по субботам позволили полностью ликвидировать очередь к ряду узких специалистов и почти на треть сократить лист ожидания на МРТ – это хороший результат», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона рассказал, что в 2026 году высокотехнологичную медицинскую помощь в регионе получили почти 6 тысяч пациентов, причём 70% этих случаев пришлись на Мурманскую область. Андрей Чибис подчеркнул, что северянам больше не нужно ехать за сложными операциями в другие регионы — наши врачи оперируют на уровне ведущих российских клиник.

Также губернатор отметил, что попасть на высокотехнологичное лечение в Мурманской области можно в разы быстрее, чем в федеральных центрах, и выразил отдельную благодарность всему медицинскому сообществу региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/